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Более 30 тыс. грузовиков перевезли через Керченскую паромную переправу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-30-tys-gruzovikov-perevezli-cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu
Более 30 тыс. грузовиков перевезли через Керченскую паромную переправу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Керченском проливе 13 декабря действует штормовое предупреждение, однако переправа работает.

По данным Минтранса, с 9 октября по 13 декабря через пролив в обе стороны перевезли 43 тыс. 695 пассажиров, 30 тыс. 12 автомобилей и 3 тыс. 449 вагонов. Паромы выполнили 1 тыс. 18 рейсов.

По прогнозу синоптиков, 13 декабря в проливе будет дуть юго-западный и западный ветер 6-11 м/с. После обеда порывы ветра усилятся до 17-22 м/с. Высота волн будет достигать 70-120 см. Возможен небольшой дождь, местами будет туман или дымка, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Читайте также: с 11 декабря на Крымском мосту запретили проезд автомобилей грузоподъемностью более 1,5 т.

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