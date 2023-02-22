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В Керченском проливе восстановили движение паромов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kerchenskom-prolive-vosstanovili-dvizhenie-paromov
В Керченском проливе восстановили движение паромов
Фото tonkosti.ru

Работу паромной переправы в Керченском проливе временно приостановили утром 21 февраля из-за сильного ветра, который усилился до 22 м/с.

По данным на 7:25 22 февраля движение паромов в Керченском проливе осуществляется в обычном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

С 9 октября по 21 февраля паромы перевезли через Керченскую переправу в обе стороны почти 89 тыс. пассажиров, 68,8 грузовых автомобилей и 7,7 тыс. железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили более 2,2 тыс. рейсов.

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