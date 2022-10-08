В Керченском проливе могут запустить паромную переправу из-за остановки движения на Крымском мосту

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Об этом утром 8 октября рассказал и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, паромная переправа в Керченском проливе может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, на котором произошло возгорание топливной цистерны.

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что судоходство в Керченском проливе не приостанавливали.

Представили ФГУП «Крымская железная дорога» рассказали, что локомотив с частью грузовых вагонов, в котором загорелась цистерна, вывели с Крымского моста в Керчь. На месте ведут аварийные работы, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате происшествия на Крымском мосту часть дорожного полотна оказалась повреждена. Движение по мосту приостановили.