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В Керченском проливе могут запустить паромную переправу из-за остановки движения на Крымском мосту

Происшествия
08.10.2022 08:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kerchenskom-prolive-mogut-zapustit-paromnuyu-perepravu-iz-za-ostanovki-dvizheniya-na-krymskom-mostu
В Керченском проливе могут запустить паромную переправу из-за остановки движения на Крымском мосту
Фото из соцсетей

Об этом утром 8 октября рассказал и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, паромная переправа в Керченском проливе может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, на котором произошло возгорание топливной цистерны.

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что судоходство в Керченском проливе не приостанавливали.

Представили ФГУП «Крымская железная дорога» рассказали, что локомотив с частью грузовых вагонов, в котором загорелась цистерна, вывели с Крымского моста в Керчь. На месте ведут аварийные работы, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате происшествия на Крымском мосту часть дорожного полотна оказалась повреждена. Движение по мосту приостановили.

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