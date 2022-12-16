В Керченском проливе из-за сильного тумана приостановили паромное сообщение

Об этом стало известно вечером 16 декабря. Рейсы паромов между Краснодарским краем и Крымом приостановили с 17:50.

Интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что паромное сообщение на Керченском переправе приостановили из-за сильного тумана.

Утром 16 декабря в Минтрансе России уточнили, что по прогнозу синоптиков, до конца дня ожидается южный и юго-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Без существенных осадков. Временами дымка. Видимость в дымке 2-4 км. Высота волн 30-80 см.

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