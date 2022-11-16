В Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

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По прогнозу ФГБУ «Крымский УГМС», 17 ноября с 15:00 — 18:00 в проливе ожидается усиление южного ветра 23–28 м/с. Высота волн 30–40 дм.

Штормовое предупреждение сохранится в течение ночи 18 ноября.

Спасатели призывают жителей и гостей края внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности. Они советуют переждать ветер дома, плотно закрыть окна, двери, чердаки и вентиляцию. Со дворов, крыш, балконов и лоджий нужно убрать все вещи, которые может унести ветром.

При нахождении на улице лучше укрыться в зданиях или подземных переходах. Спасатели не рекомендуют прятаться около стен домов, деревьев, недостроенных зданий, рекламных щитов, а также на остановках. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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