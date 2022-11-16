Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Происшествия
16.11.2022 14:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kerchenskom-prolive-17-noyabrya-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-vetra
В Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Фото ajs1980518, pixabay.com

По прогнозу ФГБУ «Крымский УГМС», 17 ноября с 15:00 — 18:00 в проливе ожидается усиление южного ветра 23–28 м/с. Высота волн 30–40 дм.

Штормовое предупреждение сохранится в течение ночи 18 ноября.

Спасатели призывают жителей и гостей края внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности. Они советуют переждать ветер дома, плотно закрыть окна, двери, чердаки и вентиляцию. Со дворов, крыш, балконов и лоджий нужно убрать все вещи, которые может унести ветром.

При нахождении на улице лучше укрыться в зданиях или подземных переходах. Спасатели не рекомендуют прятаться около стен домов, деревьев, недостроенных зданий, рекламных щитов, а также на остановках. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
  2. В Карасунском округе Краснодара отключились 25 трансформаторных подстанций
  3. Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях