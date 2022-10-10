В Керченском проливе 10 октября начнет работать третий паром — «Ейск»

Видео канала «Кубань 24»

По данным Росморречфлота, за первые сутки работы переправы к 18:00 9 октября два автомобильно-пассажирских парома перевезли 1 тыс. 490 человек: 712 из Крыма и 778 — на полуостров.

Сейчас на переправе работают два автомобильно-пассажирких парома — «Керченский-2» и «Лаврентий». Они перевезли в порт Кавказ 85 большегрузов, в порт Керчь — 77.

Объемы перевозок будут наращивать. Так, 10 октября планируют выпустить третий автомобильно-пассажирский паром «Ейск». В конце недели выйдет четвертый паром «Мрия» — для крупнотоннажных машин, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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