В Керченском проливе 10 октября начнет работать третий паром — «Ейск»
Общество
10.10.2022 08:22
По данным Росморречфлота, за первые сутки работы переправы к 18:00 9 октября два автомобильно-пассажирских парома перевезли 1 тыс. 490 человек: 712 из Крыма и 778 — на полуостров.
Сейчас на переправе работают два автомобильно-пассажирких парома — «Керченский-2» и «Лаврентий». Они перевезли в порт Кавказ 85 большегрузов, в порт Керчь — 77.
Объемы перевозок будут наращивать. Так, 10 октября планируют выпустить третий автомобильно-пассажирский паром «Ейск». В конце недели выйдет четвертый паром «Мрия» — для крупнотоннажных машин, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
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