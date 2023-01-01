В Керченском проливе 1 января возобновили работу паромов, прерванную из-за тумана

Сильный туман наблюдался в Керченском проливе с вечера 31 декабря.

По данным МЧС, накануне вечером в 21:58 паромное сообщение из-за тумана было приостановлено.

Утром 1 января паромное сообщение возобновили. На линию вышли 4 парома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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