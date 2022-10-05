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В Кавказском заповеднике завершилась образовательная смена «Школы Эко-Скиллс»

Общество
05.10.2022 08:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-zapovednike-zavershilas-obrazovatelnaya-smena-shkoly-eko-skills
Видео канала «Кубань 24»

Вопросы озеленения улиц, очистки водоемов, переработки мусора решали юные участники финальной образовательной смены в Кавказском биосферном заповеднике. Она была организована в рамках проекта «Школа Эко-Скиллс».

Полторы недели 12 школьников из разных уголков России ходили в походы, слушали лекции о природе и занимались практической работой. Главной целью детей было создание собственного экологического проекта.

«Насколько будет эффективна эта смена, станет понятно через год. Ребята сделали свои проекты, они правда заряжены, у них есть сообщество единомышленников. Они вернутся в свои регионы, и мы посмотрим, какие проекты будут реализованы», — рассказала руководитель образовательных проектов Алла Волынская.

Каждый участник «Школы Эко-Скиллс» мог предложить свои правки или дополнения в работу товарищей. На защиту трудов пригласили экспертов в сфере охраны окружающей среды.

Какая из идей, рожденных в этой смене, получит поддержку и поможет изменить мир к лучшему — покажет время. К примеру, в прошлом году всем понравилась инициатива провести конкурс «Экологический герб». Акция была запущена, на нее поступило более 1,5 тыс. заявок. В октябре объявят победителя.

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