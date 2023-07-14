В Кавказском заповеднике выпустили самку переднеазиатского леопарда. Видео

Самку леопарда по кличке Ачипсе выпустили в естественную среду обитания на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач на территории Адыгеи.

Это место для выпуска хищницы выбрали не случайно. Специалисты учли высоту и наличие животных, входящих в рацион леопарда.

«Это четвертый выпуск леопарда. Хочу отметить, как много сделано с момента первого выпуска. Мы выпускаем в Кавказском заповеднике леопарда, потому что здесь исторически его родина, здесь он когда-то водился», — рассказал директор Кавказского биосферного заповедника, и.о. директора Сочинского национального парка Сергей Шевелев.

Ачипсе появилась на свет 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопарда в Сочи у пары Шива и Филоу. Перед выпуском в дикую природу ее тщательно подготовили специалисты.

На Ачипсе надели спутниковый ошейник, который поможет ученым следить за ее перемещениями, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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