В Центре восстановления леопарда в Сочи родился котенок

Потомство появилось на свет у пары переднеазиатских леопардов Шивы и Филоу 2 июля.

Пол новорожденного леопарда специалисты определят через два месяца при проведении плановой вакцинации. До этого времени покой котенка и его мамы будут бережно охранять, сообщает Центр восстановления леопарда в Telegram.

Переднеазиатских леопардов Филоу и Шиву привезли в Сочи в конце 2020 года из шведского зоопарка для участия в программе восстановления популяции этого вида в горах Кавказа.

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