В Кавказском заповеднике впервые за 90 лет заметили редкого большого подорлика

Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

Два очень редких для Кавказского заповедника вида птиц — большого подорлика и курганника — заметили ученые в ходе наблюдения за пролетом хищников.

Пролет хищных птиц начинается в августе и продолжается до ноября. Он идет через всю территорию заповедника. Наиболее интенсивный пролет в заповеднике проходит по долине Малой Лабы. На сегодняшний день из 222 видов птиц, известных для территории заповедника, 30 относятся к отряду дневных хищников или соколообразных. Из 30 видов пернатых хищников 8 оседлые, а 22 — пролетные.

Орнитологи Кавказского заповедника вели наблюдение за пролетом хищных птиц во время учета оленя.

Во время учета на горе Ятыргварта, склоны которой обращены в долину Малой Лабы, ученые заметили свыше 2 тыс. особей 18 видов хищных птиц. Наиболее многочисленными были черные коршуны — 1 тыс. 302 особи. Вторым по численности был канюк — 660 особей. Ученые также отметили рекордное количество малых подорликов. Их насчитали 35. Также удалось заметить одного очень редкого большого подорлика. Это второй случай в истории заповедника. Впервые его заметили в 1930 годах. Кроме того, ученые зафиксировали 15 перепелятников, которые прежде не отмечались. Удалось сфотографировать редких хищников — орла-карлика и степного луня.

Еще один редкий гость, попавший в поле зрения ученых, — курганник. Это третья встреча за все время наблюдений. Также удалось сфотографировать нескольких осоедов, пролет которых уже завершается, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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