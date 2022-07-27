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В Кавказском заповеднике стартовала первая смена волонтерского лагеря

Общество
27.07.2022 08:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-zapovednike-startovala-pervaya-smena-volonterskogo-lagerya
Видео канала «Кубань 24»

Изучать местную флору и фауну приехали 13 человек — стипендиаты Фонда Потанина. Это молодые люди из разных регионов страны. Среди волонтеров есть и иностранцы.

В первые дни смены студенты наводили порядок в вольерном комплексе для птиц на кордоне Лаура, а после благоустраивали туристические приюты в горах на высоте 2 тыс. м.

«Практически не тащил на себе никогда такой довольно увесистый рюкзак. В принципе, это мое первое погружение в первозданную природу, чтобы тебя со всех сторон окружали горы. Между ними горные ручьи, луга», — рассказал волонтер Владислав Устелемов.

«В наших горах не так холодно, но хотя я там был один раз. Тут, конечно, верх более многообразный», — сказал волонтер Патачона Кейела.

Лагерь для эковолонтеров организован в заповеднике в рамках конкурса «Школа Фонда». В этом году гранты уже распределили, победители будут изучать природу до конца августа.

Читайте также: в Кавказском заповеднике насчитали около 3 тыс. туров и 1,3 тыс. серн.

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