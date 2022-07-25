В Кавказском заповеднике насчитали около 3 тыс. туров и 1,3 тыс. серн

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Учет животных проводился с 4 по 10 июля на 16 учетных участках. Мониторинг численности этих копытных — одна из самых длительных и масштабных научных работ. Туров и серн считают с 1939 года.

В этом году было учтено 2 тыс. 947 туров и 1 тыс. 278 серн. Соотношение самцов и самок у тура — 1:0,8 в пользу самцов, что соответствует среднемноголетним данным. Средняя доля малышей, родившихся в этом году, у туров по всем участкам составила 8,7%, у серн — 11,2%.

Территория Кавказского заповедника разделена на 16 постоянных участков (14 — для учета туров и серн и 2 — только для учета серн). Каждый из них обследуют по 2-3 человека. Качество мониторинга и количество учтенных животных сильно зависит от погодных и климатических условий. Цифра может отличаться при плохой видимости или сильных осадках.

По данным научного отдела заповедника, за последние 10 лет численность туров и серн практически не изменилась. Количество туров колеблется в пределах от 2,5 тыс. до 3 тыс. особей. Серн за последние годы насчитывается от 1,1 тыс. до 1,3 тыс. особей. В 2021 году визуально наблюдатели насчитали 2 тыс. 807 туров и 1 тыс. 89 серн, а в 2019 их было 2 тыс. 546 и 1 тыс. 313 соответственно.

По мнению научных сотрудников, численность соответствует современной емкости среды, которая значительно меньше, чем в период 1970-80 годов. Емкость среды уменьшилась в основном за счет туристических участков, прилегающих к границам заповедника. Такие территории раньше были буферной зоной.

Ключевыми участками обитания туров и серн являются районы Абаго-Атамажи, Джуга, Алоус, Трю-Ятыргварта, Аишха, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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