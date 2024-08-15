В Кавказском заповеднике подвели итоги учета местных медведей

Там насчитали 205 особей этого крупного мохнатого млекопитающего. Учет вели с 12 по 18 июня — в это время начинается гон, и большинство медведей выходят в альпийскую зону, где за ними проще наблюдать.

Среди животных были 16 самок с медвежатами. Специалисты говорят, что популяция медведей стабильна уже на протяжении нескольких лет. Численность хищников находится на уровне 2020 года — тогда ее оценили в 300 особей.

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