Олимпийская стройка могла стать причиной появления медведя под Новороссийском

В Сочинском географическом обществе объяснили возможную причину появления крупного медведя в лесах в районе Маркотхского хребта.

По мнению экспертов, именно деятельность человека стала причиной миграции столь опасного хищника в окрестности Новороссийска. В частности, речь идет об олимпийской стройке.

«Медведи стали мигрировать в поисках пищи после Олимпиады, когда в горах и предгорьях Сочи началось строительство различных объектов. Они стали появляться в разных районах, в том числе пришли к Новороссийску», — рассказали специалисты СГО.

Животные были вынуждены изменить место своего обитания из-за нехватки пищи. Поэтому они все чаще ищут еду в мусорных баках, расположенных в предгорьях и окрестностях городов, отметили эксперты.

«Это может привести к неблагоприятным последствиям: медведи могут начать отнимать еду у людей, защищая свою территорию», — объяснили представители общества.

В Сочинском географическом обществе добавили, что обнаруженный в лесу под Новороссийском хищник может быть не единственным, так как медведи часто живут семьями. Такие случаи специалисты фиксируют уже в течение нескольких последних лет, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупного медведя заметили в горах Новороссийска. Хищника увидели около электроподстанции «Пенайская». Ранее он также попал в объектив фотоловушки около станицы Неберджаевской.