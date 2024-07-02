В Кавказском заповеднике открыли легендарный маршрут № 30 «Через горы к морю»

Один из старейших туристических маршрутов страны уже доступен для туристов. Он был закрыт до июля из-за того разрушения тропы возле Армянского и Гузерипльского перевалов.

Маршрут № 30 «Через горы к морю» — один из самых популярных в Кавказском заповеднике. Он выводит из плато Лаго-Наки к Черноморскому побережью в районе Дагомыса. Маршрут проходит через несколько перевалов, Фишт-Оштенский массив и приют Фишт. Заканчивается маршрут после спуска с Черкесского перевала и приюта Бабук-аул. Начать путь можно с КПП «Лаго-Наки» или Яворовой поляны.

После обследования троп в заповеднике открыли все варианты маршрута № 30: А, В и Г.

К началу июля в заповеднике доступны все летние маршруты, кроме № 12 «Урочище Имеретинка». Данный маршрут не могут открыть из-за того, что на высоте около 2,5 метров по-прежнему лежит достаточно большой слой снега, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

Читайте также: два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида открыли в горах Сочи. Вершина Черная Пирамида на хребте Аибга — самая верхняя точка Красной Поляны. Она находится на высоте 2 тыс. 375 м над уровнем моря.