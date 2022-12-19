В Кавказском заповеднике медведи не впадают в спячку и активно гуляют по лесу

Кавказский заповедник опубликовал свежее видео с фотоловушек в лесу около поселка Гузерипль.

На кадрах видно, как взрослый медведь роется в листве в поисках еды. По мнению специалистов, в том районе обитает около 10 медведей. Вначале зимы косолапые часто приходят в это место, потому что там можно найти буковые орешки.

«Кстати, ложиться спать кавказские медведи пока не планируют, видимо, погода еще не располагает к глубокому сну», — говорится в сообщении пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.

На днях научные сотрудники наткнулись на медведя в лесу, когда проверяли фотоловушки. Косолапый мирно шуршал опавшей листвой.

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