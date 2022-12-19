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В Кавказском заповеднике медведи не впадают в спячку и активно гуляют по лесу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-zapovednike-medvedi-ne-vpadayut-v-spyachku-i-aktivno-gulyayut-po-lesu
В Кавказском заповеднике медведи не впадают в спячку и активно гуляют по лесу
Фото vk.com/kavzapoved

Кавказский заповедник опубликовал свежее видео с фотоловушек в лесу около поселка Гузерипль.

На кадрах видно, как взрослый медведь роется в листве в поисках еды. По мнению специалистов, в том районе обитает около 10 медведей. Вначале зимы косолапые часто приходят в это место, потому что там можно найти буковые орешки.

«Кстати, ложиться спать кавказские медведи пока не планируют, видимо, погода еще не располагает к глубокому сну», — говорится в сообщении пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.

На днях научные сотрудники наткнулись на медведя в лесу, когда проверяли фотоловушки. Косолапый мирно шуршал опавшей листвой.

Читайте также: в Сочинском нацпарке объяснили, что медведь делал в автомобильном тоннеле. Видео с медведем, бегущим в тоннеле по дороге из Адлера в Красную Поляну, активно разошлось по соцсетям. Авторы записи сообщили, что животное благополучно вернулось в лес.

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