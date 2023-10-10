В Кавказском заповеднике 11 октября из-за снега в горах закроют два турмаршрута

Закроются летние туристические маршруты № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» и № 12 «Урочище Имеретинка».

Госинспекторы осмотрели туристические тропы в горных районах. Сейчас в горах заповедника ночные заморозки наблюдаются на высоте более 1,2 тыс. м. В некоторых районах уже образовался небольшой снежный покров.

«В таких условиях передвигаться по узким горным тропам и перевалам стало небезопасно. Кроме того, ночные заморозки и довольно низкая дневная температура создают дополнительные сложности в обеспечении комфорта при размещении на приютах», — говорится в сообщении пресс-службы Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

После закрытия троп специалисты приступят к консервации стоянок и подготовке инфраструктуры к зиме. Почти на всех приютах у смотрителей закончилась летняя смена, многие из них уже покинули места стоянок.

Остальные летние маршруты будут работать, предварительно, до 15 октября. После чего их также начнут готовить к зиме.

В прошлом году маршруты № 8 и № 12 закрыли 15 октября. Полностью туристический сезон в Кавказском заповеднике завершился 26 октября. Самым длинным был осенний сезон в 2018 году, когда маршруты закрыли 21 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три туристических маршрута № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю», № 9 «Энгельмановы поляны — озеро Кардывач» и № 12 «Урочище Имеретинка» были закрыты для туристов с 30 сентября по 2 октября из-за ежегодного учета оленей в заповеднике.