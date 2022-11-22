В Кавказском районе завершают строительство универсального спорткомплекса

Видео канала «Кубань 24»

Новый спортивный объект появится в станице Казанской. Стройку здесь начали весной 2022 года, сейчас спорткомплекс готов уже на 90%.

Внутри здания проводят отделочные работы. Для любителей активного образа жизни будет доступен спортзал площадью боле 100 кв. м.

«У меня три сына. Возить их на кружки, например, в Кропоткин не всегда получается. Особенно, когда многодетные семьи. Теперь все под боком. Мне кажется, это очень актуально, и мы очень рады», — сказала жительница станицы Казанской Елена Босинцен.

«Мы с нетерпением ждем, когда сможем торжественно открыть это современное здание. Мы надеемся, что наши ребята будут занимать призовые места и приносить достижения в копилку нашего района, который поистине всегда славился спортивным духом», — сообщил заместитель главы Казанского сельского поселения Татьяна Мордовец.

Тренировки в новом спорткомплексе начнутся в 2023 году. Параллельно с отделочными работами здесь благоустраивают прилегающую территорию. Всего на реализацию спортивного проекта выделили более 100 млн рублей. Средства направили по государственной программе «Развитие общественной инфраструктуры».

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