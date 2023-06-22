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В Кавказском районе столкнулись две легковушки и грузовик, есть пострадавшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-stolknulis-dve-legkovushki-i-gruzovik-est-postradavshie
В Кавказском районе столкнулись две легковушки и грузовик, есть пострадавшие
Фото t.me/kropotkin101

Авария с участием трех автомобилей произошла 22 июня в 8:35 на улице Шоссейной в Кропоткине.

По предварительным данным, столкнулись легковушки Hyundai Sonata, Nissan Teana и самосвал МАЗ. В результате ДТП пострадали несколько человек.

На место ДТП прибыли семеро сотрудников 33-й пожарно-спасательной части 7 ПСО ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, аварийно-спасательный отряд Кавказского района, медики скорой помощи и сотрудники ДПС.

Сотрудниками пожарной охраны отключили аккумуляторные батареи в автомобилях и оказали пострадавшим первую помощь, сообщает пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

Информация о ДТП уточняется.

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