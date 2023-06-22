В Кавказском районе столкнулись две легковушки и грузовик, есть пострадавшие
Авария с участием трех автомобилей произошла 22 июня в 8:35 на улице Шоссейной в Кропоткине.
По предварительным данным, столкнулись легковушки Hyundai Sonata, Nissan Teana и самосвал МАЗ. В результате ДТП пострадали несколько человек.
На место ДТП прибыли семеро сотрудников 33-й пожарно-спасательной части 7 ПСО ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, аварийно-спасательный отряд Кавказского района, медики скорой помощи и сотрудники ДПС.
Сотрудниками пожарной охраны отключили аккумуляторные батареи в автомобилях и оказали пострадавшим первую помощь, сообщает пожарная охрана Кавказского района в Telegram.
Информация о ДТП уточняется.
Читайте также: в Краснодаре на перекрестке столкнулись две иномарки, одна от удара врезалась в дорожный знак и опрокинулась.