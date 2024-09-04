В Кавказском районе прошло совещание руководителей правоохранительных органов

В совещании приняли участие прокурор Кавказского района Артем Шаблов, руководители Отдела в Кропоткине УФСБ России по Краснодарскому краю, Кропоткинского МРСО СУ СК России по Краснодарскому краю, Отдела МВД России по Кавказскому району, а также глава Кавказского района Юрий Ханин.

На мероприятии обсудили наиболее распространенные схемы мошенников по хищению денежных средств с банковских счетов и алгоритм действий, необходимых для защиты своих сбережений, как в целях сохранения собственного имущества, так и для доведения информации до населения.

Меры профилактического характера способствуют предупреждению совершения преступлений указанной категории и стабилизации криминогенной обстановки на территории района.

Работу в данном направлении будут продолжать, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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