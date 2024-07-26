ФСБ провела совещание с руководством морских портов Краснодарского края

Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю с участием руководства критически важных промышленных предприятий региона на регулярной основе проводятся совещания с рассмотрением вопросов по организации совместных скоординированных действий по недопущению незаконного перемещения и использования опасных грузов (радиоактивных, химических и биологически активных материалов).

Так, в рамках повышения требований к обеспечению транспортной безопасности в морском порту «Кавказ» в Тамани провели совещание представителей краевых органов безопасности и внутренних дел, с руководством объектов транспортной инфраструктуры порта («Верп», «Кавказ», «Югнефтехимтранзит», «Росморпорт»).

В целях минимизации рисков масштабных разрушений рассмотрены вопросы по уменьшению товарооборота взрывоопасного груза и химических элементов, экспортируемых в иностранные государства.

Руководителями объектов принято решение по прекращению накапливания ГСМ и химических продуктов на ОТИ. Загрузка в суда осуществляется по остаточному принципу либо количеством судовой партии. Также были приняты меры по усилению инженерно-технической и физической защиты промышленного предприятия.

О фактах нарушения требований законодательства в указанной сфере, подготовки несанкционированного доступа к критически важным объектам промышленности просят информировать УФСБ России по Краснодарскому краю по телефону 8 (861) 214-61-31 или телефону доверия 8 (861) 262-02-46.

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