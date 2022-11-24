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В Кавказском районе по нацпроекту модернизировали кадровый центр «Работа России»

Общество
24.11.2022 17:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-po-natsproektu-modernizirovali-kadrovyj-tsentr-rabota-rossii
В Кавказском районе по нацпроекту модернизировали кадровый центр «Работа России»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Центр в Кропоткине обустроили для удобства жителей и работодателей района в получении услуг, в том числе через цифровые сервисы.

В кадровом центре выполнили ребрендинг и ввели единые требования к организации деятельности службы занятости. Также улучшили технологические процессы — теперь работают автоматические информационные системы. Для сотрудников провели дополнительное обучение для использования технологий бережливого производства.

Средства на модернизацию выделили из краевого и федерального бюджетов. Ранее такие центры появились в Сочи, Новороссийске и Краснодаре по программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Кубань в числе пилотных субъектов РФ по обновлению центров занятости с едиными требованиями к работе. Такие центры должны появиться во всех районах края к 2025 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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