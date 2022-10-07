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На Кубани растет спрос на специалистов по информатизации и связи, гостиничного дела и общепита

Общество
07.10.2022 08:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-rastet-spros-na-spetsialistov-po-informatizatsii-i-svyazi-gostinichnogo-dela-i-obshhepita
Видео канала «Кубань 24»

Также сейчас очень востребованы работники торговли, ремонта автотранспорта, финансовой и страховой деятельности.

Помимо этого, сохраняется высокий спрос на врачей, учителей, продавцов, слесарей, поваров, кондитеров и разнорабочих. Всего в регионе доступно более 70 тыс. вакансий. Ознакомиться с ними помогут в Центрах занятости населения. По информации Минтруда, в Краснодарском крае работают около 3 млн граждан.

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