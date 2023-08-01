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В Кавказском районе пенсионер на самодельном мотоблоке врезался в ВАЗ и погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-pensioner-na-samodelnom-motobloke-vrezalsya-v-vaz-i-pogib
В Кавказском районе пенсионер на самодельном мотоблоке врезался в ВАЗ и погиб
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 1 августа в 8:30 на улице Краснодарской в Кропоткине.

По предварительным данным, 74-летний мужчина ехал на самодельном мотоблоке и при повороте к своему дому в неположенном месте столкнулся со встречным ВАЗ-2114. В результате аварии пенсионер погиб на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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