В Кавказском районе пенсионер на самодельном мотоблоке врезался в ВАЗ и погиб
Происшествия
01.08.2023 10:41
Смертельная авария произошла 1 августа в 8:30 на улице Краснодарской в Кропоткине.
По предварительным данным, 74-летний мужчина ехал на самодельном мотоблоке и при повороте к своему дому в неположенном месте столкнулся со встречным ВАЗ-2114. В результате аварии пенсионер погиб на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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