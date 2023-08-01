В Ейском районе в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковушки

Смертельная авария произошла 1 августа в 8:20 на 3-м километре трассы Приозовка — Должанская.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Spectra выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с прицепом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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