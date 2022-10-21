Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Кавказском районе открыли мемориальные доски в память о двух погибших участниках СВО

Общество
21.10.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-otkryli-memorialnye-doski-v-pamyat-o-dvuh-pogibshih-uchastnikah-svo
Видео канала «Кубань 24»

Александр Лысенко и Никита Сабаев — выпускники Рязанского училища ВДВ. Поступили в него после окончания средней школы поселка имени Максима Горького.

Там на траурный митинг собрались земляки, друзья, сослуживцы героев. Родственники погибших выразили признательность за поддержку.

«Мы не брошены, мы не одни, и в наше такое непростое время сейчас. Мальчишки, которые находятся сейчас там, должны знать, что они тоже имеют тыл», — сказала мама Никиты Сабаева Александра Попова.

«Мы верим, что не зря. Мы верим, что Александр и Никита отдали свои жизни во имя мира, во имя добра и справедливости. Они герои нашего времени. Память о них навсегда в наших сердцах», — поделилась вдова Александра Екатерина Лысенко.

Память павших защитников почтили минутой молчания.

Александр Лысенко и Никита Сабаев не раз были удостоены наградами. Последняя — Орден мужества — была присвоена им посмертно.

Читайте также: более 2,8 тыс. жителей Кубани записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях