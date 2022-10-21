В Кавказском районе открыли мемориальные доски в память о двух погибших участниках СВО

Видео канала «Кубань 24»

Александр Лысенко и Никита Сабаев — выпускники Рязанского училища ВДВ. Поступили в него после окончания средней школы поселка имени Максима Горького.

Там на траурный митинг собрались земляки, друзья, сослуживцы героев. Родственники погибших выразили признательность за поддержку.

«Мы не брошены, мы не одни, и в наше такое непростое время сейчас. Мальчишки, которые находятся сейчас там, должны знать, что они тоже имеют тыл», — сказала мама Никиты Сабаева Александра Попова.

«Мы верим, что не зря. Мы верим, что Александр и Никита отдали свои жизни во имя мира, во имя добра и справедливости. Они герои нашего времени. Память о них навсегда в наших сердцах», — поделилась вдова Александра Екатерина Лысенко.

Память павших защитников почтили минутой молчания.

Александр Лысенко и Никита Сабаев не раз были удостоены наградами. Последняя — Орден мужества — была присвоена им посмертно.

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