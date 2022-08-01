В Кавказском районе девушка тайно оформила кредит на бывшего мужа и перевела деньги себе

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Таким образом жительница Кропоткина украла 291 тыс. рублей.

По данным полиции, девушка при помощи мобильного приложения оформила кредит на имя своего бывшего мужа. Когда средства поступили, она перевела их на свой счет.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. На время следствия она находилась под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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