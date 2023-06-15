В Кавказском и Лабинском районах продолжают откачивать воду из подтопленных придомовых территорий

Специалисты 15 июня продолжают ликвидировать последствия подтоплений в Кропоткине и трех населенных пунктах Лабинского района.

В Кропоткине подтопило 33 придомовые территории, в 15 домов зашла вода. Воду продолжают откачивать.

В станицах Чернореченской и Каладжинской и в хуторе Сладком были подтоплены 39 придомовых территорий. К утру 15 июня все еще остаются подтопленными 8 придомовых территорий. Работы по откачке воды продолжаются, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 13 на 14 июня в Лабинском, Отрадненском и Кавказском районах, а также в Сочи прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 183 придомовых территорий и 4 дома в 10 населенных пунктах.