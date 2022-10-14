В Кавказском биосферном заповеднике завершается туристический сезон
Общество
14.10.2022 20:42
Летние турмаршруты «Урочище Имеретинка», «Через перевал Аишхо к Черному морю» закроются с 15 октября.
Маршрут «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» будет работать только до стоянки Бзерпинский карниз. После закрытия турмаршрутов, сотрудники заповедника начнут готовить инфраструктуру к зиме. Остальные летние маршруты будут работать в зависимости от погоды. Также с 15 октября завершится летняя смена у смотрителей приютов.
Летом маршруты Кавказского биосферного заповедника посетили 100 тыс. туристов. С начала года — около 500 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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