В Кавказском биосферном заповеднике завершается туристический сезон

В Кавказском биосферном заповеднике завершается туристический сезон

Летние турмаршруты «Урочище Имеретинка», «Через перевал Аишхо к Черному морю» закроются с 15 октября.

Маршрут «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» будет работать только до стоянки Бзерпинский карниз. После закрытия турмаршрутов, сотрудники заповедника начнут готовить инфраструктуру к зиме. Остальные летние маршруты будут работать в зависимости от погоды. Также с 15 октября завершится летняя смена у смотрителей приютов.

Летом маршруты Кавказского биосферного заповедника посетили 100 тыс. туристов. С начала года — около 500 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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