В Кавказской ЦРБ провели около 80 лечебных вмешательств на приобретенном по нацпроекту цистоскопе

Современный цистоскоп установили в урологическом отделении Кавказской центральной районной больницы.

Цистоскоп предназначен для диагностики и лечения заболеваний нижних мочевыводящих путей, в том числе для обнаружения онкологий на ранних стадиях. Для работы на новом оборудовании врачи больницы прошли обучение, чтобы выполнять весь объем лечебных вмешательств.

Уже провели более 125 исследований. Удалось обнаружить 65 патологий. Специалисты выполнили на цистоскопе около 80 лечебных вмешательств.

Цистоскоп установили в медучреждении в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2022 году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» сделали капремонт во взрослой и детской поликлиниках Кавказской ЦРБ.

В этом году обновляют урологическое и неврологическое отделения стационара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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