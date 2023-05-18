Больница Новокубанского района получила новую электрокардиографическую систему

Аппарат в течение 24–72 часов регистрирует параметры ЭКГ, что позволяет проследить изменения в работе сердца, зафиксировать частоту дыхания, двигательную активность, импульсы кардиостимулятора.

«Длительная диагностика может дополнить ЭКГ-картину и оказать помощь при интерпретации результатов», — отметил главный врач Новокубанской ЦРБ Александр Жарников.

Электрокардиографическую систему передали в медучреждение в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения по нацпроекту «Здравоохранение». Кроме того, в больницу закупили рентгеновский аппарат, маммограф, систему эндоскопической визуализации и оборудование для измерения внутриглазного давления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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