В Кавказской из-за пожара на нефтебазе превышен уровень бензола в воздухе

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю в связи с возгоранием на нефтебазе в станице Кавказской проводит лабораторные исследования качества воздуха в пяти контрольных точках.

На территории жилого сектора в станице Кавказской в одной точке выявили превышения предельно допустимой концентрации по бензолу и диметилбензолу, в Кропоткине — по бензолу.

Врачи рекомендуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку. Также стоит отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения. Если есть необходимость выйти на улицу, следует использовать маски и респираторы.

При появлении одышки, кашля или бессонницы, а также при обострении хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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