В Карасунском округе Краснодара жители 4 улиц остались без света из-за энергоаварии

В Карасунском округе Краснодара жители 4 улиц остались без света из-за энергоаварии

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 11 октября около 7:00.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Симферопольской, Бородинской, Горького и переулка Монтажный.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключились ПС «РП-43-ТП-462» и пять трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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