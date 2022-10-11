В Карасунском округе Краснодара жители 4 улиц остались без света из-за энергоаварии
Происшествия
11.10.2022 07:14
Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 11 октября около 7:00.
В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Симферопольской, Бородинской, Горького и переулка Монтажный.
Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключились ПС «РП-43-ТП-462» и пять трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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