В Карасунском округе Краснодара отключились 26 трансформаторных подстанций
Происшествия
02.10.2022 11:41
Аварийное отключение в Карасунском округе Краснодара произошло 2 октября около 11:30.
В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Бородинской, Пашковский перекат, Горной, Кубанонабережной, Степной.
Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. Отключились ПС «ПБ-5» и 26 трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада. Время завершения работ устанавливается, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 2 октября в Музыкальном микрорайоне Краснодара без света остались четыре улицы.
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