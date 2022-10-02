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В Карасунском округе Краснодара отключились 26 трансформаторных подстанций

Происшествия
02.10.2022 11:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-karasunskom-okruge-krasnodara-otklyuchilis-26-transformatornyh-podstantsij
В Карасунском округе Краснодара отключились 26 трансформаторных подстанций
Видео канала «Кубань 24»

Аварийное отключение в Карасунском округе Краснодара произошло 2 октября около 11:30.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Бородинской, Пашковский перекат, Горной, Кубанонабережной, Степной.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. Отключились ПС «ПБ-5» и 26 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада. Время завершения работ устанавливается, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 2 октября в Музыкальном микрорайоне Краснодара без света остались четыре улицы.

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