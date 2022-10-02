В Карасунском округе Краснодара отключились 26 трансформаторных подстанций

Видео канала «Кубань 24»

Аварийное отключение в Карасунском округе Краснодара произошло 2 октября около 11:30.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Бородинской, Пашковский перекат, Горной, Кубанонабережной, Степной.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. Отключились ПС «ПБ-5» и 26 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада. Время завершения работ устанавливается, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 2 октября в Музыкальном микрорайоне Краснодара без света остались четыре улицы.