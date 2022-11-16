В Карасунском округе Краснодара отключились 25 трансформаторных подстанций

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 16 ноября около 12:30.

В настоящее время без света находятся жители НСТ «Сельмаш», «Рассвет-1», «Рассвет-2», «Изобильное».

Причиной отключения стала сработка защиты на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «БФ-3», фидер на балансе ДГХ и ТЭК и были обесточены 25 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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