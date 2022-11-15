В Геленджике 16 ноября отключат воду из-за ремонта на сетях

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Подачу воды ограничат 16 ноября с 9:00 до 17:00 в пределах улиц Луначарского, Кирова, Островского и Советской. После окончания работ потребуется час на заполнение системы.

Ремонт проведут на улице Крупской, 8 из-за протечки под землей. Кроме того, специалисты заменят запорную арматуру на пересечении улиц Советской и Новороссийской.

Подвоз воды будет осуществляться по заявке от управляющей компании. Заявку можно оставить по номеру 2-10-33, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

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