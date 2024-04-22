В Карачаево-Черкесии расстреляли машину с полицейскими, есть погибшие

Преступление произошло в ночь на 22 апреля в Карачаевске в районе Нижнего рынка.

Известно, что неизвестные открыли огонь из автоматов по автомобилю, в котором находились трое сотрудников роты патрульно-постовой службы МВД. Правоохранители находились на суточном дежурстве.

В результате нападения двое полицейских погибли на месте от полученных ранений. Их коллега выжил, но получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в больницу.

Полицейские предпринимают все необходимые меры для задержания вооруженных и особо опасных преступников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Карачаево-Черкесской республике.

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