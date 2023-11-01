В канун Дня народного единства в Краснодарском крае поженятся 252 пары

Об этом 1 ноября рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По словам замглавы края, в регионе за девять месяцев этого года семью создали около 34 тыс. молодоженов. Традиционно краснодарский «Екатерининский зал» — лидер по числу регистраций, здесь оформили отношения 5 тыс. 653 пары.

«Самая важная ступень в жизни молодой семьи — рождение ребенка. За 9 месяцев в регионе появились на свет почти 40 тыс. малышей. Самые популярные имена в этом году, по данным ЗАГС, — Артем, Александр, Михаил, Максим. Девочек родители чаще называют София, Ева, Мария, Алиса», — написала Анна Минькова в Telegram.

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