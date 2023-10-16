Исследование: жители России в среднем тратят на свадьбу 114 тыс. рублей

Согласно опросу, 81% россиян приглашают на свою свадьбу менее 100 человек, 11% — до 200 гостей, 8% более 200 друзей и родственников.

Аналитики выяснили, что жители России в среднем тратят на организацию свадьбы 114 тыс. рублей. Самые дорогие свадьбы проводят в Москве — 161,2 тыс. рублей, а самые дешевые в Челябинске — 83,8 тыс. рублей.

Большую часть запланированного бюджета молодожены тратят на ресторан и обручальные кольца. Также при организации свадеб тратятся на услуги фотографа, визажиста, ведущего, стилиста, повара и бармена, сообщает РИА «Новости».

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