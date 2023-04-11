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Краснодар вошел в топ-10 самых дорогих городов РФ для проведения свадьбы

Общество
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Краснодар вошел в топ-10 самых дорогих городов РФ для проведения свадьбы
Фото pexels.com

В последнее время жители России стали чаще интересоваться услугами по проведению свадеб. В феврале и марте спрос на подготовку и организацию свадебных торжеств в стране вырос на 41%.

Эксперты подсчитали стоимость проведения свадьбы в разных городах и составили рейтинг. При расчетах они учли цены на помолвочные и свадебные кольца, а также услуги организатора, ведущего, декоратора, стилиста, фотографа, визажиста, повара и бармена.

Самыми дорогими городами для проведения свадьбы стали Москва — более 100 тыс. рублей, Ростов-на-Дону — 97,3 тыс. рублей и Санкт-Петербург — 97,2 тыс. рублей.

В десятку самых дорогих городов для празднования свадьбы также вошли Екатеринбург — 84,5 тыс. рублей, Новосибирск — 75,3 тыс. рублей, Казань — 72 тыс. рублей и Краснодар — 71,8 тыс. рублей, сообщает «Лента».

Читайте также: в Краснодарском крае в красивую дату — 23.03.2023 сыграли почти 150 свадеб.

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