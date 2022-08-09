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В Каневском районе юриста компании будут судить за мошенничество почти на 1 млн рублей

Происшествия
09.08.2022 13:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-yurista-kompanii-budut-sudit-za-moshennichestvo-pochti-na-1-mln-rublej
В Каневском районе юриста компании будут судить за мошенничество почти на 1 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следственный отдел ОМВД России по Каневскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, обвиняемый, будучи юристом организации, сообщил директору о предложении двух собственников продать фирме свои земельные участки. После покупки он планировал переоформить их на свою родственницу. Со счета организации собственникам было перечислено 975 тыс. рублей. Юрист похитил деньги и купил на них земли в пользу своей родственницы

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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