В Каневском районе явка на выборы президента составила 99,41%

ТИК «Каневская» подвела итоги голосования, зафиксировав рекордную явку избирателей.

«В Каневском районе в голосовании приняло участие 70084 избирателя или 99,41%. Лидером по количеству голосов стал действующий президент России. Кандидатуру Владимира Путина поддержали 97,42% проголосовавших», — сообщили в пресс-службе администрации района.

На втором месте оказался Николай Харитонов, он набрал 1,27% голосов. На третьей строчке Леонид Слуцкий с 0,58% голосов. Владислав Даванков в Каневском районе набрал 0,47% голосов.

Нарушений на избирательных участках не выявлено.

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