В Каневском районе водитель иномарки врезался в оторвавшийся от грузовика прицеп и погиб
Происшествия
14.11.2022 11:21
ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля Mitsubishi, произошло 14 ноября около 7:00 на трассе хутор Сладкий Лиман — станица Стародеревянковская.
По предварительным данным, у КамАЗа на ходу открепился прицеп. Причиной стала неисправная прицепная серьга. Водитель Mitsubishi не заметил стоящий на дороге прицеп и врезался в него.
В результате аварии водитель иномарки погиб на месте до приезда скорой помощи.
«На месте аварии работает следственно-оперативная группа», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району в Telegram.
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