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В Каневском районе водитель иномарки врезался в оторвавшийся от грузовика прицеп и погиб

Происшествия
14.11.2022 11:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-voditel-inomarki-vrezalsya-v-otorvavshijsya-ot-gruzovika-pritsep-i-pogib
В Каневском районе водитель иномарки врезался в оторвавшийся от грузовика прицеп и погиб
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля Mitsubishi, произошло 14 ноября около 7:00 на трассе хутор Сладкий Лиман — станица Стародеревянковская.

По предварительным данным, у КамАЗа на ходу открепился прицеп. Причиной стала неисправная прицепная серьга. Водитель Mitsubishi не заметил стоящий на дороге прицеп и врезался в него.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте до приезда скорой помощи.

«На месте аварии работает следственно-оперативная группа», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району в Telegram.

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