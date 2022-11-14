В Каневском районе водитель иномарки врезался в оторвавшийся от грузовика прицеп и погиб

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ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля Mitsubishi, произошло 14 ноября около 7:00 на трассе хутор Сладкий Лиман — станица Стародеревянковская.

По предварительным данным, у КамАЗа на ходу открепился прицеп. Причиной стала неисправная прицепная серьга. Водитель Mitsubishi не заметил стоящий на дороге прицеп и врезался в него.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте до приезда скорой помощи.

«На месте аварии работает следственно-оперативная группа», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району в Telegram.

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