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В Армавире автомобилист на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку

Происшествия
14.11.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-avtomobilist-na-peshehodnom-perehode-sbil-16-letnyuyu-devochku
В Армавире автомобилист на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя, произошло 13 ноября в 20:10 на улице Ставропольской.

По предварительным данным, 53-летний водитель двигался по улице Ставропольской в сторону Ленинградской. На нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 1 он сбил 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб правого локтевого сустава, закрытый перелом левой большеберцовой кости со смещением, сообщает портал «Город Армавир».

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