В Каневском районе пьяная женщина села за руль ВАЗ и перевернулась

Авария произошла 30 марта на трассе Каневская — Бриньковская — Приморский.

По предварительным данным, пьяная 48-летняя жительница поселка Красногвардеец ехала за рулем автомобиля «Лада» и не справилась с управлением. Легковушка съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП женщина не пострадала, от прохождения медосвидетельствования она отказалась. Ранее нарушительницу лишили водительского удостоверения. Теперь ей грозит уголовная ответственность, сообщает ОМВД России по Каневскому району в Telegram.

Читайте также: на Кубани ВАЗ-2115 наехал на дорожный знак и перевернулся, водитель погиб. Смертельная авария произошла 30 марта около 19:45 в селе Братковском Кореновского района. По предварительным данным, 50-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-2115 по улице Южной. Напротив дома № 63 мужчина из-за превышения скорости не справился с управлением, слетел с дороги и наехал на опору дорожного знака. Автомобиль вылетел в поле и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.

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