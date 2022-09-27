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В Каневском районе прошла траурная акция в память о погибших в Ижевске

Общество
27.09.2022 13:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-proshla-traurnaya-aktsiya-v-pamyat-o-pogibshih-v-izhevske
Видео канала «Кубань 24»

Краснодарский край скорбит вместе с Удмуртией о погибших в ижевской школе № 88. На Кубани появились стихийные места памяти.

Одно из таких появилось в Каневском районе. У входа в центральный парк выстроилась очередь. Люди принесли цветы и мягкие игрушки, чтобы выразить свои соболезнования. Траурная акция началась утром.

Кроме того, в Новороссийске организовали траурную зону, где можно почтить память погибших. Жители и гости города несут цветы и детские игрушки к Дворцу культуры на улице Советов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба в школе № 88 Ижевска произошла утром 26 сентября. Число погибших при стрельбе выросло до 17 человек.

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