В Каневском районе прошла траурная акция в память о погибших в Ижевске
Общество
27.09.2022 13:05
Краснодарский край скорбит вместе с Удмуртией о погибших в ижевской школе № 88. На Кубани появились стихийные места памяти.
Одно из таких появилось в Каневском районе. У входа в центральный парк выстроилась очередь. Люди принесли цветы и мягкие игрушки, чтобы выразить свои соболезнования. Траурная акция началась утром.
Кроме того, в Новороссийске организовали траурную зону, где можно почтить память погибших. Жители и гости города несут цветы и детские игрушки к Дворцу культуры на улице Советов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба в школе № 88 Ижевска произошла утром 26 сентября. Число погибших при стрельбе выросло до 17 человек.
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