В Каневском районе полицейские устроили погоню за трижды судимым за пьяную езду лихачом

Сотрудники ППС патрулировали улицу Свердликова в станице Каневской. Их внимание привлек автомобиль «Лада-210740». Машина двигалась на высокой скорости и создавала опасные ситуации на дороге.

Полицейские попытались остановить автомобиль. Однако водитель проигнорировал требования и продолжил движение. Правоохранители отправились в погоню и скоро настигли нарушителя на улице Длинной. Медосвидетельствование на месте подтвердило, что мужчина был пьян.

Выяснилось, что 45-летний местный житель трижды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В декабре 2021 года суд лишил его права на управление транспортными средствами на три года с отбыванием наказания в колонии поселения.

На мужчину завели новое уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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