В Каневском районе на обочине дороги загорелся мусор

В Каневском районе на обочине дороги загорелся мусор

О возгорании в районе дороги «Стародеревянковская — Ленинградская» 9 км пожарным сообщили 21 августа в 16:36.

Прибыв на место в 16:56, пожарные установили, что загорелся мусор на обочине дороги на площади 70 кв. м. В 16:57 пожар локализовали на той же площади, в 17:08 ликвидировали открытое горение, а в 17:27 пожар полностью ликвидировали.

В тушении пожара участвовали три человека личного состава одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС предупредило о высокой пожароопасности 21 и 22 августа.