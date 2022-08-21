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В Каневском районе на обочине дороги загорелся мусор

Происшествия
21.08.2022 18:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-na-obochine-dorogi-zagorelsya-musor
В Каневском районе на обочине дороги загорелся мусор

О возгорании в районе дороги «Стародеревянковская — Ленинградская» 9 км пожарным сообщили 21 августа в 16:36.

Прибыв на место в 16:56, пожарные установили, что загорелся мусор  на обочине дороги на площади 70 кв. м. В 16:57 пожар локализовали на той же площади, в 17:08 ликвидировали открытое горение, а в 17:27 пожар полностью ликвидировали.

В тушении пожара участвовали три человека личного состава  одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС предупредило о высокой пожароопасности 21 и 22 августа.

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