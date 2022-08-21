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МЧС предупредило о высокой пожароопасности 21 и 22 августа

Общество
21.08.2022 18:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-predupredilo-o-vysokoj-pozharoopasnosti-21-i-22-avgusta
МЧС предупредило о высокой пожароопасности 21 и 22 августа
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным Краснодарского ЦГМС, в период с 21 по 22 августа в юго-западных районах Кубани местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В северной половине, в юго-западных районах края, а также в Новороссийске и Геленджике сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Находясь в лесах необходимо разводить костры только на открытых площадках. После их следует заливать водой и засыпать землей. В лесах нельзя использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев. В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номеру телефона 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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